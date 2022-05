Pauline CANDELLÉ (FAURE)

Avec 7 ans d’expérience en stratégie de marque et communication, j’accompagne les marques dans une réflexion globale afin de trouver les meilleures formes d’expression et d’activation, les récits et contenus alternatifs et créatifs pour les animer (les doter d’un supplément d’âme) et créer l’envie.



Car aujourd’hui, on est passé du bien au lien, de promesse (de marque ou d’achat) à engagement, cette approche permet de dépasser les moyens de communication traditionnels, de démultiplier les points de contact et d’atteindre les objectifs publicitaires et marketing.



En étudiant le potentiel des diverses stratégies de communication, activation, participation, voire d’innovation et en les coordonnant, elle a pour but d’apporter différence, émergence, consistance, cohérence, évidence, pertinence avec un poil d’impertinence et d’effervescence !



Spécialisation dans les secteurs BSA et Spiritueux, Luxe et Beauté, France et Inter. sur tous les supports intégrés



Mes compétences :

Planning stratégique

Innovation

Design

Publicité

Stratégie de Marque

Spiritueux

Luxe

Tendance

Activation