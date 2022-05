Pauline CARPENTIER

Je suis en charge de la partie Marketing chez Cinéthic, SSII spécialisée dans l'intégration et le conseil sur SAP HR. Cinethic est également éditeur de solutions telles que Zéphir, logiciel de gestion dans le Cloud et Kemeo, solution de centralisation et de gestion de tous vos contacts.



www.cinethic.com

www.cinethic-cloud.com

www.zephir-is.com

www.kemeo.com



Mes compétences :

Photoshop

Aéronautique

Communication

Indesing

Nucléaire

Anglais

Industrie

Espagnol