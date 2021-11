Pauline CHOPLIN

Mes compétences :

- Gestion et coordination de projet

- Optimisation des processus/ Efficacité opérationnelle

- MOA Gestion Electronique de Document et Workflow

- Conduite du changement

- PMO



- 4 années de maîtrise d'ouvrage GED et Workflow chez Société Générale, Banque de détail, Direction de l'Organisation

- 4 années de Conseil en Gestion et Pilotage de projet chez BNP Paribas, Banque de détail, Direction du Pilotage et de l'Organisation



