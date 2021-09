Pauline HESPEL

Curieuse et autonome, rigoureuse dans mon organisation, j'ai eu l'occasion par mon parcours, d'évoluer au sein d'institutions culturelles différentes. De ces expériences, j' ai d'abord retiré une connaissance certaine du secteur culturel dans son ensemble, mais également des capacités d'adaptation et de transversalité.



Investie dans ma fonction, comme dans mon équipe, je sais faire preuve d'écoute et de flexibilité, travaillant à toujours plus progresser pour offrir davantage à mon organisation.



Diplômée de l'ESC Dijon, en spécialité Management des Industries Culturelles et Créatives, je suis actuellement en recherche d'un poste en marketing / communication.



Mes compétences :

Wordpress

Microsoft Office