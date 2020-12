Après avoir obtenu un diplôme de concepteur graphique, j’ai travaillé dans plusieurs agences sur des projets très variés (publication numérique sur tablette, sites internet, bannières web, éléments promotionnels pour l’univers du DVD, livrets institutionnels…) et je suis actuellement à l'écoute du marché.

Au travers de mon cursus et de mes expériences professionnelles, j’ai pu développer une véritable passion pour l'univers de la publication numérique et du Web.

J'ai aussi pu développé mes connaissance de divers logiciels sur Mac et PC.

Mes nombreux séjours à l’étranger m’ont permis de développer des capacités d’adaptation, qui sont aujourd’hui nécessaires dans ce milieu en constant changement ainsi qu’un bon sens du relationnel. Cela m’a aussi permis d’acquérir une bonne maîtrise de l’anglais.

Je vous invite à venir consulter mes travaux sur mon site internet :

www.pauline-lallement.com



Pauline Lallement



Mes compétences :

Adobe Digital Publishing

Quark Xpress

Adobe Flash

Adobe In design

Adobe Dreamweaver

Adobe illustrator

Adobe Photoshop