Peggy GARGUILO

Je me suis attardée sur le concept de réflexothérapie (thérapeutique utilisant certaines zones réflexes du corps). Après quelques mois de réflexion, j’ai fini par cibler mes recherches pour en arriver à la conclusion que la réflexologie plantaire est l’action thérapeutique qui correspond avec mon « Moi » profond. C’est pour moi, la possibilité d’apaiser, d’aider et d’être à l’écoute de l’autre.



La position d’un réflexologue est humble : nous avons à la fois une place de retrait face à l’autre, tout en étant en synergie. Je trouve que l’échange opéré lors de la séance est considérable : c’est donner à l’autre les moyens de prendre du recul, de l’inviter à « lâcher prise » et à libérer ses états de consciences ; ou tout simplement, et c’est déjà beaucoup, de lui apporter un massage relaxant et ré énergisant.



L’apprentissage que j’ai reçu en réflexologie plantaire va au delà des techniques de massages : comment relaxer, apaiser, détendre la personne dans son ensemble, c’est à dire, dans son corps et son esprit ? J’ai eu la chance d’être initiée aux bases de la Médecine Chinoise énergétique. J’ai alors compris pourquoi la réflexologie est une méthode holistique et comment remédier aux maux par l’action du massage.





L’approche et l’apprentissage du massage thérapeutique furent une véritable révélation. Dés mon plus jeune âge, j’ai toujours pris beaucoup de plaisir à masser mes proches. J’ai senti très tôt que le massage pouvait soulager et apaiser ces tensions, ces nœuds qui nous gênent ou nous font souffrir.



Par la suite, j’ai compris qu’il y avait une raison à nos douleurs physiques, que ces raisons étaient la conséquence de perturbations émotionnelles. J'ai appris appris à détecter ces tensions, à les reconnaître et à les mettre en corrélation avec les émotions correspondantes dans le but de rétablir l’équilibre, l’énergie qui est en nous.



Masser n’est pas un acte anodin, toucher quelqu’un, manipuler sa peau ne doit pas être pris à la légère. Je me dois de prendre soin de la personne car elle se confie.

Pour cela, il me paraît important de respecter sa démarche et de tenir compte d’un enchaînement approprié avec différentes techniques de relaxation et d’acupression.

Je réalise maintenant combien masser peut être apaisant physiquement et émotionnellement.



Mes compétences :

Animation

Animation de groupe

autonome

Créative

Insertion sociale

Montage

Montage de projets

Organisation

Qualité

Rigoureuse

sens de l'organisation

SUIVI DE PROJET

travail en équipe