Peggy PASQUON

Instructeur Indépendant diplômée de l’École Nationale d’ Équitation "cadre noir de Saumur" , vous propose des cours, des stages de perfectionnement et du coaching en compétition dans les 3 disciplines Olympiques: Dressage, CSO et CCE. Je peux aussi effectuer des remplacements et diverses missions au sein de vos écuries et clubs équestres.



Je vous encadre et vous prépare également à la formation professionnelle, aux examens du BPJEPS "monitorat d’équitation" aux CEP 2 et CEP 3.



Je mets à profit plus de 20 ans d'expérience professionnelle effectuées au sein d'écuries de concours prestigieuses, d'écuries de propriétaires et de centre équestres .



Mes compétences :

Formation professionnelle

Enseignement

Coaching sportif

Management

Événementiel sportif

Gestion de la performance

Analyser et améliorer les performances