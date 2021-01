Petit FABIENNE

Mes missions principales sont :





=> Responsable du Contrôle de gestion sociale,



=> Responsable Paie

- L'intégration et la saisie directe des éléments variables de paie, ainsi que la vérification directe de 350 paies (ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres),

- Le management d'une équipe de 2 gestionnaires paies pour 620 paies et d'1 gestionnaire (mi~temps) en charge du suivi des dossiers d'indemnisation de l'Assurance maladie, des dossiers d'indemnisation prévoyance et saisie-arrêt,

- L'établissement des déclarations sociales (mensuelles, trimestrielles et annuelles),

- La transmission des écritures de paie multi-sociétés pour l'intégration en comptabilité et la justification des comptes,

- La mise en place et le suivi de l'application stricte des procédures internes, en conformité avec la législation sociale.

- L'information et l'échange avec les différents interlocuteurs internes : R.R.H., exploitants, salariés et externes : mutuelle, prévoyance, retraite, Urssaf, sécurite sociale, ...



Mes compétences :

Comptabilité

Administration du personnel

Paie