BUSINESS DEVELOPER



Chasseur dans l'âme, je me concentre sur l'acquisition et le développement de nouveaux projets via différentes qualités.

• Créativité et vision stratégique dans le développement des entreprises

• Esprit de conquête et pragmatisme / Objectifs de développement commercial

• Adaptabilité (Entrepreneuriat, Ténacité, Autonomie, Compétences relationnelles)



Mes compétences :

Commercial

Industrie

Automatismes industriels

Achats

Développement commercial