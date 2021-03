Philippe BAHUAUD

Chef de projet confirmé

 Certifié Project Management Professional (juillet 2014)

 Mise en œuvre du nouvel ERP de gestion immobilière. Pilotage et gestion de projets (négociation, planification, coordination des ressources, suivi du consommé et de la facturation).

 Respect du triptyque coût, délais, qualité

 Relation client



Ingénieur commercial

 Prospection new bizz :

o utilisateurs de patrimoine (Auchan Hongrie, Casino, Jardiland, Matmut, ADP GSI,…)

o Immobilier social (bailleurs sociaux privés et publics)

o Collectivités (villes, départements, régions)

 Montage d’offres en collaboration avec le service marketing

 Animation du stand lors de salons (SIMI, ESH, SMCL)



Ingénieur avant-vente

 Réponses aux appels d’offre

 Préparation et présentation de scénarios de démonstration



Langue étrangère

 Anglais : TOEIC 790



Mes compétences :

Anglais (TOEIC 790 en 2012)

Consultant

Chef de projet

Commercial

Avant-vente

ORACLE

Pilotage

Prospection

Gestion de projet

Management