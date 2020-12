Polyvalent, je sais respecter et décliner une charte graphique tout en connaissant les différentes techniques et contraintes du web de par mes compétences en intégration. Adaptable, j'ai été amené à développer des univers graphiques très divers, pour des projets Web spécifiques représentatifs des tendances de ce secteur. J'aime créer de nouveaux designs au service d'une ergonomie réfléchie et optimisée. Je travaille dans le souci d'une plus grande accessibilité et portabilité des applications.

Un échantillon de mes réalisation sur mon portfolio :

http://www.philippe-balquet-graphiste.com



Mes compétences :

CSS3

Php/mysql

Illustrator

Indesing

Flash

HTML

Wordpress

Photoshop

Html5

CSS2

JQuery

Webdesign

Graphiste

Infographiste

Css

Maquettiste

Actionscript

Javascript

Fireworks

Print

3DS

Bootstrap

Adobe After Effects

HTML 5