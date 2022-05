Philippe BELMONTE

Chef de groupe au sein du service export de l'agence Qualitair & Sea Intl (Roissy-CDG).



A la recherche permanente de l'excellence, nous développons chez Qualitair des qualités telles que l'écoute, l'engagement, l'innovation et la progression qui nous permettent de grandir d'année en année.

Nos valeurs : la solidarité, la tolerance, le respect, l'honnêteté, la confiance, l'humilité, la volonté.



Formé au développement managerial (Edition Formation Entreprise), aux bonnes pratiques de distribution (BPD), et aux réglementations pour le transport de marchandises dangereuses (IATA), je tente d'apporter la ou les réponses les plus adaptées aux attentes des nos clients, de nos fournisseurs mais aussi de mes collaborateurs.



Les formations professionnelles mentionnées ci-dessus s'ajoutant à un cursus tourné vers le management et le commerce international et des experiences professionnelles à l'étranger (Amérique Latine) me permettent d'être armé face aux différents défis rencontrés au quotidien.



Mes compétences :

Commerce international