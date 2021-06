Philippe BOUTTER

J’occupe aujourd’hui le poste de Responsable des Avant-ventes au sein de la société Calliopé-3Li.

Mes expériences dans plusieurs SSII, à différents postes, m’ont permis d’acquérir une connaissance approfondie du monde de l’entreprise dans nombreux domaines d’activité, aussi bien techniques que fonctionnels

Trouver des solutions, de nouveaux marchés, gérer de nouveaux projets, tels sont les challenges que je relève tous les jours pour nos clients et nos futurs clients.

Poste charnière dans l’entreprise, voire les sociétés du groupe, je suis amené à coordonner de multiples intervenants pour y parvenir.

Mon intégration en tant P-Seller Microsoft pour le compte de la société Calliopé-3Li va nous permettre d'accéder à de nombreuses innovations et de nouvelles ressources afin d’accompagner encore mieux nos clients et futurs clients dans leur transformation digitale.



Mes compétences :

NAVISION

Dynamics nav

PowerBI

Langages de développement

ERP

Bases de données

CRM

Management

Gesion de projet

Commerce

Audit & Analyse de projets