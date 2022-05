Homme de projet et développeur, Pierre Gaches est consultant – chef de projet et président de la SAS BDF – Bureau d’Etude développement et Finance. Il est par ailleurs coopérateur et cogérant de la Coopérative Aviso, spécialiste de l’ingénierie et du conseil de l’économie sociale.

Après 15 années de responsabilité opérationnelle et de direction dans les secteurs de l’économie sociale et de la micro-finance en France, Pierre Gaches exerce ses premières missions au Mexique dans le cadre d’un programme de la Banque Mondiale de développement de services financiers et d’appui aux Institutions de Micro-finance (IMF) rurales. Il accompagne depuis 2012 la création d'une nouvelle IMF en Tunisie.

En France, Pierre Gaches intervient auprès des Organisation de l'Economie Sociale et Solidaire (ESS), notamment dans les domaine de l'Insertion par l'Activité Economique (IAE), la Microfinance et l'Action sociale.

Pierre Gaches conseille les organisations et les entreprises dans leurs stratégies de consolidation et de développement, par une approche globale basée sur la conduite de projet, la prospective et la stratégie ainsi que le diagnostic d’organisations.

Pierre Gaches est diplômé en agriculture (Ingénieur), en Audit et Management des entreprises (Master II - 2010), et en Consulting en management (Idce - 2011).



Mes compétences :

Audit

audit Management

Auto-entrepreneur

Autoentrepreneur

Conseil

Création

Economie

Économie sociale

Formation

Management

microcrédit

Microfinance

ONG

Stratégie