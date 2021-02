Philippe BRIFFAULT

CONSULTANT EN MARKETING / GESTION DE L'INNOVATION

ET ENTREPRENEUR



Après avoir construit une large expertise marketing en occupant différents postes sur des marques fortes (Sheba, Cesar, Labeyrie, Delpierre, Suzi Wan, Pedigree) dans un environnement français et européen avec en particulier la responsabilité de nombreux projets d'innovations,

j'ai décidé en 2011 de devenir consultant afin de proposer à des entreprises d'accompagner leurs équipes en renforçant leurs compétences dans la définition de leur stratégie marketing et la gestion de leur portefeuille d'innovations.



Un de mes premiers clients m'a amené beaucoup plus loin que ce que j'envisageais au départ.



Après avoir aidé Frédéric Ventre à affiner son idée initiale, à construire la marque Yooji, son positionnement, son identité graphique, son portefeuille de produits et tout le reste du marketing-mix, j'ai décidé de plonger dans cette aventure entrepreneuriale et d'être un des co-fondateurs de la société YOOJI, qui propose des aliments surgelés bio et en portions pour les tout-petits.

Aujourd'hui en charge du marketing et du commercial, je mets toute mon expertise et mon enthousiasme au service du développement de cette "jeune pousse".



En parallèle, je continue ponctuellement mon activité de conseil en marketing stratégique et en gestion de l'innovation pour quelques clients.