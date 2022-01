Philippe CABARET

Direction Générale, Direction Marketing &

Commerciale

Après 23 ans d'expérience dans l'industrie BtoB, je cherche à intégrer une entreprise aux fortes valeurs environnementales et sociètales dont l'ADN se trouve dans des produits techniques et innovants avec une dimension internationale affirmée.









Mes compétences :

Stratège et visionnaire

Elaboration de politique générale

Gestion axée sur les résultats et la profitabilité

Leader, capacité à emporter l'adhésion

Parfaite connaissance de l'international