Philippe CARDINAL

Autodidacte, initialement de formation technique, j'ai créé Barmatic Toulon en 1990, suivi de Barmatic Toulouse en 2000, Barmatic Montpellier en 2002 et Barmatic Bordeaux en 2003. Mon activité se concentre sur la gestion de distributeurs automatiques de boissons.



Pendant 15 ans, j'ai accompagné ces structures dans leur important développement .



Ensuite, j'ai vendu les agences de Bordeaux (2005), Montpellier (2006) et Toulon (2008) au leader national, et j'ai intégré Barmatic Toulouse dans une Holding à l'occasion d'un changement d'associé minoritaire, grâce à un LBO.



À ce jour, je suis toujours PDG de Barmatic Toulouse.



En 2017, j'ai lancé une nouvelle activité dans le domaine de la maison intelligente avec Loxone.



Mes compétences sont les suivantes :

- Autodidacte

- Domotique

- Distribution automatique

- PDG