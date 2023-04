Philippe CHEVILLON

Management :

Pilotage de l’activité, Organisation de tâches.

Animation et évaluation d’équipes d’encadrement.

Gestion des ressources humaines



Commerce :

Suivi des actions commerciales, défense et développement de portefeuille.



Gestion du risque :

Analyse des besoins, suivi Plans de prévention et Documents uniques de Risques

Mise en conformité entités au regard de la certification ISO 9001 version 2008



Gestion financière :

Suivi et analyse compte d’exploitation (conformité, rentabilité et optimisation)



Mes compétences :

Droit social