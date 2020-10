Philippe CLERMONT

SULLY PARTNERS est un cabinet indépendant de Conseil financier et Fusion acquisition, spécialisé sur les startups et PME à forte différentiation technologique. Ses secteurs d'intervention couvrent principalement l'aéronautique, la défense, la sécurité, l'espace, les technologies de l'information et cleantechs. SULLY PARTNERS regroupe une équipe de 5 partners très expérimentés (au moins 30 ans d'expérience).

Contacts: pclermont(at)sullypartners.com. Tel +33 1 83 62 67 25

SULLY PARTNERS est adhérent à l'AFiTE et à la SFAF.



