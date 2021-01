Philippe CORSETTI

Plus de 20 ans dexpérience sous le signe de la transformation et la création de valeur, sur des fonctions financières et d'encadrement (fonctionnel et opérationnel), au poste de Contrôleur de Gestion ou de Business Project leader avec en sus la Responsable de lAdministration des Ventes et des Systèmes d'Information.



Dans un contexte industriel Multi-sites ou retail, ma vision transverse et ma communication pluridisciplinaire mont permis dintégrer de nombreux projets de conduite du changement sur des problématiques de croissance externe, de réduction des coûts ou de production Low-Cost nécessitant loptimisation des Processus Administratifs et Industriels, limplémentation de Systèmes de Gestion Intégrés (SAP et autres), le développement dOutils de "Gestion de la Performance" et la mise en place dun fonctionnement Lean Manufacturing.



Guidé par une réelle exigence qualitative, la qualité de l'information financière, la transparence des comptes publiés et le management des risques sont pour moi une priorité. Je communique sur un mode clair, jaborde factuellement la résolution des problèmes et mets en œuvre les actions nécessaires en référence à un objectif et la stratégie définis.



Mots clefs : Contrôle Financier - Contrôle de gestion - Analyse financière - Lean Manufacturing - Industriel - Retail - Systèmes d'information - SI - Audit interne - Reporting - KPI - ROI - Progrès continu - Conduite du changement - Suivi de trésorerie - BFR - IFRS - US Gaap - SAP - Challenges - Encadrement et Gestion de Projet - management direct & indirect fonctionnel et opérationnel