Cadre dirigeant, avec plus de 20 ans dexpérience de leadership et dorganisation, dans la direction de projets multifonctions, lencadrement de services, la gouvernance opérationnelle, et la stratégie.



Ingénieur industriel, je suis devenu expert en achats, logistique, chaîne dapprovisionnement et excellence opérationnelle au sein dorganisations hautement matricielles, avant détendre mes compétences à la direction des opérations multi-sites, et ladministration des affaires.



Négociateur averti, soucieux déthique et de justice, je maîtrise notamment la signature daccords commerciaux consensuels, la rédaction de contrats, et la résolution de problèmes critiques.



De lélaboration de stratégies à la gestion opérationnelle, confortée par un travail de terrain, je compte de très nombreux succès à mon actif.



Je gère efficacement avec diplomatie et empathie le changement et les projets complexes.



Curiosité, capacité danalyse et facilité dapprentissage, sont mes meilleurs atouts.



Encadrer, améliorer, négocier et coacher restent les piliers de mes objectifs professionnels



Pour me contacter :

+33 6 28 34 67 13

philippe.cotier@gmail.com



Mes compétences :

Développement économique

Management opérationnel

Lean supply chain

Négociation

Achats

Gestion de projet

Stratégie

Industrialisation

Gestion budgétaire

Logistique

Business development

Encadrement

Développement produit