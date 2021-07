Roland LABEYRIE

30 ans d'expérience dans le management d'affaires.



Mes points forts sont : mon professionnalisme, ma rigueur, ma maîtrise technique et opérationnelle, mes capacités d'analyse et de décision, mon expérience en management humain et d'affaires et enfin mon goût prononcé pour le travail en équipe, la rentabilité et les nouveaux challenges.



Mes axes de recherche :

- Responsable centre de profit, d'agence

- Direction de projet dans le nucléaire mais ouvert à d'autres domaines.



@mail : rolandlabeyrie@cegetel.net

Tel : 0641889467



Mes compétences :

Ingenierie de maintenance

Management et gestion de projet

Management humain

Responsabilité et gestion centre de profit

Ingénierie et métiers du nucléaire

Vente

Qualité

Organisation

Formation

Démantèlement

Direction agence

Gestion de configuration