Philippe DE MARTINO

Plus de 20 ans d’expérience dans le domaine de la banque-assurance.

J’ai évolué en exerçant successivement les fonctions de Commercial, Responsable Force de Vente, Moniteur des ventes, Manager Commercial, Directeur d'Agence, Formateur et Animateur Coach Commercial, Superviseur Plateau Commercial France.

Forte expérience en management fonctionnel jusqu’à 250 personnes et 20 personnes en hiérarchique.





Mes compétences :

Animation de formations

Formation continue

Lean management

Management commercial

Pilotage d'activité

Ingénierie de formation

Pilotage commercial

Stratégie commerciale

Management opérationnel

Pilotage de la performance

Formation commerciale

Développement commercial

Pilotage d'équipe

Adaptabilité

Réactivité

Rigueur