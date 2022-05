Philippe DE MAURY

Mon Métier ?



La Paie avec un grand P !!!



Après une reconversion réussie je travail dans un cabinet social RH offrant toutes les prestation d'un service externalisé en Ressources Humaines.



Je fais partie d'un service Rémunération de 4 collaborateurs.



Nous travaillons à améliorer en permanence la qualité de notre prestation afin d'apporter à un nos clients une réelle satisfaction basée sur plusieurs points :



- La qualité

- Le conseil juridique et technique

- Le respect des délais

- Le relationnel



Fort d'une expérience de plus de trois ans, je complète au quotidien mes compétences et mes savoirs.



La paie est un métier très technique et "vivant" car en perpétuel évolution. Les 2 prochaines nouveautés, sont la fusion des caisses AGIRC et ARCCO et la mise en place du Prélèvement A la Source en 2019 (le PAS) !!!



Mes compétences :

Manager

Compétences RH

Recrutement

Paie