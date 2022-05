Philippe DE OLIVEIRA

Depuis Novembre 2016 : Directeur Technique

Depuis Juin 2013 : Responsable de pole Sécurité et système

Depuis janvier 2007: Chef de projet/avant vente Système et sécurité

De septembre 2000 à décembre 2006 : Chef de projet système et sécurité

De Novembre 1997 à aout 2000 : Ingenieur système

D’octobre 1995 à octobre 1996: Technicien système et réseaux

De septembre 1994 à septembre 1995 : Technicien de maintenance

De juillet 1994 à septembre 1994 : Developeur systeme

