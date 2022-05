Philippe DE SAINT VICTOR

Co- créateur de l'Hôtel de La Mer, Côte des Légendes. Bretagne



Avec toutes nos expériences dans le tourisme nous avons décidé de trouver le plus bel endroit permettant la création d'un hôtel restaurant dans un lieu unique, à une demi heure de Brest, proposant authenticité et grands espaces dans un cadre raffiné et chaleureux.



Mes compétences :

Hôtellerie

Retail

Tourisme

Direction générale

Migration de marques

Management de projet

Management

Fusion acquisition

Marketing direct

Stratégie commerciale

Transport

Direction marketing ventes

Internet

Yield/ revenu management

Cross canal

Multi canal

Formation

achats