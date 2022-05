Philippe DEHEE

Actuellement je suis à la recherche d’un emploi de Direction des Ventes ou de centre de profit.



Mon savoir faire, articulé autour de trois principaux axes (à savoir, une dimension commerciale, managériale, et gestion) me permet d'être force de proposition et être le garant du développement commercial.

En effet, au cours de mon parcours professionnel, j’ai eu l’occasion d’acquérir une expérience significative de plus de dix années en tant que Directeur des Ventes, au sein d’environnements aussi variés et qu’exigeants. Ayant débuté mon parcours par des postes d’ingénieur commercial, j’ai eu l’opportunité d’évoluer régulièrement vers des fonctions nécessitant davantage de responsabilités : Responsable des Ventes, Directeur Commercial puis Directeur des Ventes. Dans l’ensemble de ces différentes fonctions, et plus précisément lors de mon dernier poste de Directeur des Ventes au sein de Nolte Concept, j’ai pu mettre en place et développer la stratégie commerciale du groupe, fixer des objectifs à mon équipe commerciale et faire en sorte qu’ils les atteignent. J’étais également chargé d’animer des réunions afin de former les nouveaux collaborateurs et faire en sorte qu’ils s’intègrent au mieux.Ayant le goût du challenge, j’apprécie véritablement la triple dimension du poste





Mes compétences :

CRM