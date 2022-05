Philippe DEKEIREL

J'ai acquis une expérience de 16 années en tant que directeur d'équipements , de services , et d'établissements médico-sociaux , dans différents champs ,de l'enfance , de l'adolescence , des adultes en grandes difficultés psychologiques , sociales.

Formateur dans le champs de la thérapie familiale , des addictions , du travail social , du développement local , dans la construction de dispositifs de concertations( réseaux de partenaires , diagnostics , projets de territoire , Dispositif local d'Appui, ...)

Actuellement je développe une activité de conseil et de formation , d'analyse des pratiques , de GPEC avec différents organismes et associations

je Travaille pour l'Agence Multicité (SCOOP basée à ARRAS ,AMIENS , lILLE et DOUAI)

Evaluation externe des ESSMS



Mes compétences :

Analyse des pratiques

Analyse des pratiques professionnelles

Analyse Systémique

Conseil

Développement local

Évaluation externe

Formation

GPEC

Systémique