Philippe DEL

Administrateur de ER équipement RESTO SA Vente de matériels de restauration(www.restoequipement.com).



Nous sommes spécialisés dans la diffusion de tous types de matériels de restauration sur le concept du Discount et du Cash and Carry chaud,froid ,laverie,buanderie ,pizzeria,réfrigération gastronomique,réfrigération commerciale,neutre inox, self service,bar,cafétéria .



Nos clients appartiennent de facon très large aux CHR mais aussi aux bouchers,boulangers et les traiteurs.



Nous nous approvisionnons chez des industriels répartis sur l'Europe entière Espagne,Italie,Portugal,Grèce,Slovénie,Turquie... mais aussi chez les plus gros distributeurs du domaine ,qui eux meme se fournissent chez ces derniers.



Nous avons mis en place un contrat de parteneriat à échellon national avec la 2ème plus grosse enseigne du domaine afin de distribuer notre gamme de produits chez ces derniers et dans leurs 130 points de vente.

Secteur : Import - Export



Après 10 années de bon et loyaux services , nous nous tournons maintenant vers l’export ainsi que vers la réalisations de projets complets d’envergure .



Mes compétences :

vente

export

international

import

restauration

distribution

hotel

restaurant