Philippe DEMAILLE

•Conseil en stratégie commerciale, élaboration de business plans, de stratégies de développement des ventes et de communications actives.

•Conseil en organisation des flux de communication. Optimisation et anticipation des nouvelles technologies à appliquer dans l entreprise. Veille technologique et sourcing.



Ingénieur commercial indépendant

janvier 2000 – Aujourd hui(13 ans)

•Développement des ventes par ma connaissance de plus de 25 ans de l entreprise de la clientèle et de la chaine graphique.



Parallèlement à mon activité, je développe une start-up Web business depuis six mois.

A ce jour, sur présentation d’un business plan et d’une architecture du site, je suis à la recherche de business angels pour la partie financière et de partenaires webmaster pour le développement.

Ce projet innovant à fort potentiel de développement est un réseau social qui deviendra rapidement incontournable, en première monte, pour plus de 20% des familles française.



Mes compétences :

Reprographie

Impression numérique

Communication

Imprimerie

Innovation

Audit

Accompagnement

Psychologie