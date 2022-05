Philippe DEMAREZ

Consultant depuis fin 2000 je suis spécialisé en assistance à maîtrise d'ouvrage dans le secteur Banque/Assurance.

Mes différentes expériences m'ont permis d'acquérir des connaissances tant fonctionnelles que méthodologiques me permettant aujourd'hui d'être en mesure de prendre en charge des sujets rapidement et efficacement.

A ce jour je suis spécialisé sur les aspects modélisation de processus, recette fonctionnelle et gestion de projet.



Mes compétences :

AMOA

BPM

MEGA

Modélisation

Modélisation processus

Recette fonctionnelle