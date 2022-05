Philippe DERUELLE

Mon travail consiste à faire de l'exploitation informatique qui va de la maintenance micro à la téléphonie (sur PABX/OXE Alcatel), des serveurs ainsi qu'à la gestion d'un AS400 pour tous ce qui est l'impression, le transferts de fichiers, etc... c'est notre outil de travail dans le domaine de la prestation de services: Gestion de base de donnée en temps réel dans l'environnement de la presse écrite hebdo et mensuel, de la VPC, du routage pour la distribution postale des magazines éditeurs, du Mailing, de la prospections clients, etc...).

Mon rôle est de gérer le flux des éditions papiers et numériques, d'assurer une maintenance d’activités clients (VPN, problème d'impression, commande de papiers, gérer le système de sauvegarde, suivi téléphonique éditeurs, etc...), donc un métier très intéressant, car divers et variés, contact avec les clients et collaborateurs, et aussi d'avoir toujours le sens de la débrouille.

je suis une personne sérieuse, curieuse de nouvelle technologie, d'apporter ma connaissance et mon savoir faire informatique depuis plus de 25 Ans dans l'entreprise, je suis et surtout un chic type, chaleureux, enfin de compte j'aime mon métier choses que j'ai appris sans avoir eu de connaissance informatique poussé, la belle époque pour certain dirons-nous.



Mes compétences :

Dépannage informatique

Exploitation informatique

Informatique de gestion

Esprit d'équipe

As400

Microsoft Windows

Réseau