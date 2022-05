Philippe DESFORGES

DSI CIO Transformation numérique et services tertiaires

Expérience de DG et de DSI

Expertise en gouvernance, alignement stratégique, tableaux de bord, KPIs

Gestion des budgets et pilotage financier

Organisation de la DSI, audit de DSI, relation MOA MOE, externalisations

Architecture des SI, urbanisation technique et fonctionnelle, cartographie, sécurité

Process de delivery et dexploitation/support (ITIL)



Orienté management déquipes et négociations commerciales

Dialogue avec les acteurs métier et à tous niveaux

Direction déquipe 50 - 300 ETP et budget jusquà 65 M€/an



Internet, Multicanal, SVI, SAAS, Cloud, BI, ESB, architectures ouvertes SOA, GED

Secteurs : E-commerce, Banque, Assurances, Retraite, Epargne, Publicité, Services, Crédit conso, Protection sociale





Travail en Français/Anglais



Orienté résultat, j'aime relever des défis.



Mes compétences :

Management d'équipes

DSI

DIRIGEANT

HIGH TECH

IT management

IT consulting

IT Gouvernance

Transformation SI

IT director

Transition Manager

ITIL

Appels d'offres

COBIT

MOA

Urbanisation

MOE

Organisation