Philippe DESFORGES

Mon expérience :

Directeur Régional et Chef des Ventes National, doublé d'une compétence en développement commercial, marketing opérationnel validée par une formation à l'ESSEC (stratégie marketing, développement commercial)



Mon parcours : essentiellement dans le secteur de la pharmacie et parapharmacie GMS et tout dernièrement pour Quies, et Merck Médication Familiale.



Je souhaite aujourd'hui participer à l'élaboration de la politique commerciale et des plans d'actions annuels d'un laboratoire pharmaceutique, d'une entreprise, en créant des partenariats forts, dans un souci permanent d'intérêts croisés industriels / distributeurs. Ceci dans le cadre d'un poste intégrant le management d'une force de vente terrain, du trade marketing et de category management.



Mes compétences :

Category management

Commercial

Management

Manager

Marketing

Négociation

Pharmacie

Responsable développement

Trade marketing

ventes