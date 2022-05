Philippe DESFORGES

Une grande expérience dans la gestion de la Performance et la gestion de risque m'a permis de développer trois compétences-clé:

- En gestion financière: mon équipe et moi-même avons installé des outils de mesure de la performance, de gestion budgétaire et de calcul du ROI des projets d'investissement. Nous avons pu également participer activement à l'installation de SAP dans une PME de 250 prs.

- En organisation: en analysant et en améliorant les process de fonctionnement d'un réseau d'une société d'assurances, nous avons améliorés la productivité des agents généraux de 20% sur trois ans.

- En tant que Manager en charge des risques et du contrôle interne, j'ai pu élaborer des outils de Contrôle interne, des plans d'audit des principaux processus de notre filiale et des reportings à la direction générale sur la maitrise des risques de l'entreprise par ses managers.

- Enfin, spécialisé dans la protection de la Donnée Personnelle et la Cybersécurité, je mets en place dans les organisation un plan de conformité au RGPD et de prévention aux risques cybers.



Mes compétences :

Organisation

Gestion financière

Gestion budgétaire

Contrôle interne

Finance d'entreprise

Gestion de projet

Management

Audit interne

Conformité au RGPD

Gestion des Risques Cybers