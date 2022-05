Philippe DESHAIS

Ma polyvalence et mon autonomie m’ont permis d’occuper la fonction de Chef de projets mécaniques pour le développement et l'intégration d'équipements électroniques de la phase conception à la phase industrialisation. Mon objectif principal consiste à mettre tous les moyens en œuvre afin de satisfaire les clients.



Outre ces responsabilités, j’assure également l’interface mécanique entre les différents acteurs de l'Ingénierie produits: Chefs de projets systèmes - Marketing – Achats - Sous-traitants - Fournisseurs et Centres industriels. J’ai eu le privilège de nouer des relations de qualité en France comme à l’international et j’ai aujourd’hui la conviction que l’intelligence collective est l’élément clef de la réussite.



Homme de terrain disponible immédiatement et attiré par de nouveaux challenges, je vous propose de mettre cette expérience au service de votre société.



Mes compétences :

Coordination de projet