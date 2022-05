Philippe DESHAYES

Cela fait 30 ans que je suis dans le monde des ressources humaines. J'ai assuré diverses fonctions, tel que responsable service paie et administration du personnel, adjoint au responsable SIRH, consultant expert paie et SIRH en tant que salarié puis en indépendant, chef de projet sur les ERP : HR/ACCESS, People Soft, SAP, et aujourd'hui Associé - Directeur de Projet Senior au sein de CGI France.



J'ai rejoint le 30 janvier 2006, Unilog en tant que Manager dans la BU MHP.

Sur SAP HR fonction publique au CNRS jusqu'au mois d'octobre 2006, j'ai occupé le poste de directeur de projet adjoint. Précédement, j'ai eu en charge la coordination fonctionnelle du SIRH et de l'ensemble des domaines, Paie, Gestion Administrative, GRH, Organisation.

J'ai également été Directeur de Projet de CONCERTO, Ministère de la Défense, Armée de Terre, qui est basé sur le noyau interministériel (ADAE)l, avec en pointe 106 consultants présents.

Depuis le 1 juin 2008, DP du projet CHORUS lot 2 CPM, sur SAP BW à l'AIFE (Agence Informatique et Financière de l'Etat. Très gros projet de refonte des finances et de la comptabilité de l'Etat et des Ministères.

Décembre 2010, DP du projet PERF RH à Le Poste Courrier. Projet sur HRA et HQ de refonte de la gestion des temps et activité, de la formation et des entretiens d'évaluation.





Mes compétences :

SIRH

SAP Human Resource