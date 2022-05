Philippe DESPLATS

Développeur Front-end et graphiste, mon but est de réaliser des projets innovants, d'affronter les limites du possible et les faire avec qualité.



Afin que les projets soient correctement réalisés, certains points sont essentiels pour moi :

- La communication, de multiples moyens existent sur le marché afin de facilité la communication avec ma clientèle (téléphonie, mailing, Skype, etc...),

- La réactivité, afin que le projet corresponde au mieux à ce que le client attend, une assistance est mise en place pour chaque contrat,

- La rapidité et la qualité, mon optique est de travailler rapidement, en respectant les demandes des clients et ceci avec qualité,

- L'autodidaxie, j'ai une bonne capacité d'apprentissage dans le domaine de l'informatique ce qui me permet de subvenir aux besoins du client et à ses attentes.



Pour moi, les contrats ne sont pas seulement des projets à réaliser pour des clients, mais des réalisations qui vont vous permettre de développer votre activité.



Mes compétences :

Web design

Design graphique

Serveur

Web

Logos

Graphisme

Réseau

Wordpress

PHP 5

JQuery

CSS 3

MySQL

HTML 5

AngularJS