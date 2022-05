Philippe DEVILLARD

Expérience de direction de centres de profits autonomes ou appartenant à des groupes financiers.

Gestion de sociétés multisites.

Pratique de l'élaboration de budgets et des reportings mensuels pour l'information de la direction financière du groupe.

Effectif encadré 150 / 200 ETP

CA 16 / 20 ME

Culture PME



Mes compétences :

Direction des ressources humaines

Direction administrative et financière

Multisites

Direction générale

Profil PME