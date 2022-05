Philippe DILET

Avec plus de 10 ans d'experience dans la com' et le marketing Digital dans des secteurs très diversifiés, j'ai une forte sensibilité créative, un attrait poussé pour l'IT- les nouvelles technos, et une orientation client permanente, pour promouvoir de façon performante votre entreprise et vos produits sur tous les medias, le digital en particulier, en France et à l'international.



J'aime la diversité : de la technique à la créa, de la tradition à l'innovation....travailler avec un développeur, une graphiste, un chef de produit, une juriste, un ingénieur produit...une agence de com, de RP, digitale, de développement, rédiger des supports de com en anglais, français, espagnol...sur papier, web, mobile, réseau social... tout cela m'anime et me passionne, et j'aurai plaisir à continuer à le faire...avec vous !







Mes compétences :

Web

International

Communication

Internet

Online

Conseil

Automobile

Marketing relationnel

Gestion de la relation client