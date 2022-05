Philippe DIOT

Entré a la Fnac en 1990 a Marseille en tant que vendeur

" specialisation jazz-blues" jusqu'a fevrier 2007.

Vendeur expert region paca "jazz-blues-musique du monde".

Puis Fnac Aix-en-Provence,attaché au Responsable departement " audio-vidéo" ( 2007-2010 ).

Formation de délégué phamaceutique sur Marseille

( ecole du GEMS ) , d'octobre 2009 a fevrier 2010

dans le cadre d'un Fongecif.

Stage d'une durée de 4 semaines ( laboratoire " secuderm " ) dans le cadre de ma formation ( 05 janvier au 4 février ).

Aujourdhui,je suis titulaire du Diplome de délégué pharmaceutique. Depuis le 17 janvier 2011 , j' occupe un

poste d'attaché commercial chez Cartotheque/ editour. Mes secteurs sont le 13 et 84 .





Cartothèque/ editour est spécialisée dans :

- La distribution d’éditions touristiques, cartographiques et de randonnée

- La distribution de globes, de posters, de jeux éducatifs et de produits de papeterie.

