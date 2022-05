Philippe DIVO

Productivité, Automatisme, Rendement autour de la Gescom Sage100, rendez votre gestion performante : elle le vaut bien !

Spécialiste Programme externe exécutable et base de données Sage 100 Sql server, ODBC, Objets Métiers.

Gestion de site web b2b, b2c, Tools box.

Analyse et conception de logiciel.

Langages vb 2008, 2010, vba access de v1 à v2010, php, asp.net. base de données : Access de v1 à v2010, Sql server, Oracle (sous la torture !).

Formateur SAGE LIGNE 100 et 30, gescom, compta, banque (tréso+mp), ligne 100 pilotée, B.O.





Mes compétences :

Gestion de projet

Programmation informatique

Sage