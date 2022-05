Philippe DORLEANS

Avec une expérience de plus de 20 années dans le milieu industriel j’ai eu l’occasion dans mes différents postes techniques, de piloter toutes les étapes de la vie d’un produit de sa conception en bureau d’étude jusqu’à son industrialisation en passant par les phases de prototypage.



Dans ma dernière fonction (commerciale), mon relationnel client et mon expertise technique m’ont permis, dans le contexte difficile de l’automobile de ces dernières années, de développer mon compte client en proposant des solutions en accord avec les objectifs économiques du groupe sur un volume d’affaires de 40 Millions d’Euros.



Coutumier de déplacements fréquents sur toute l’Europe (incluant la Russie), j’ai acquis une grande autonomie et apprécie les contacts et le dialogue avec des équipes d’horizons et de nationalités diverses, ce qui nécessite des qualités d’écoute, d’organisation et de diplomatie.



Mon ambition est de relever de nouveaux challenges dans un groupe dont je partage les valeurs, à savoir satisfaire son client pour développer son activité de façon pérenne.





Mes compétences :

Management

Gestion de projet

Échanges internationaux

Négociation commerciale

Autonomie

gestion de compte

Gestion de la relation client

Conception Innovante