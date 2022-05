Vincent DEMADE

Sorti de l'école comme concepteur de produits, j'ai rapidement évoluer vers une spécialisation sur le logiciel CATIA V5 en bureau d'études(Formateur + Spécialiste conseil + Concepteur). Avec mes compétences de management je me suis ensuite vu proposé la responsabilité fonctionnelle des bureaux d'études en Europe pour AGC Automotive. J'ai ensuite eut la chance de m'occuper de la branche BE d'ALTEN : IDESTYLE, sur le Nord.

Recruté comme responsable CAO par la société Fives DMS, j'avais pour mission d'étendre et de développer l’intérêt de la conception numérique au-delà du Bureau d'études. En utilisant pour cela, principalement la plateforme de gestion de vie produit TeamCenter de Siemens, les concepteurs de Fives DMS utilisant SolidWorks.

Aujourd'hui, je suis ingénieur d'études chez BROCHOT S.A, je participe avec l’équipe de développement produit, à la définition des machines à l'intérieur d'un triptyque cahier des charges, coûts, délais à respecter. Nous travaillons principalement avec SolidWorks et AutoCAD.

Au cours de ces expériences, j'ai pu me former sur SolidWorks, CATIA V4 et V5, SolidEdge, Solid Designer, ainsi que sur TeamCenter et 3DVIA.

J'ai aussi participer à une formation de management de projets industriels, orientée Microsoft Project.



Mes compétences :

Vitrage Automobile

Conception Machines Spéciales

Gestion De Projets

Responsable CAO

Vie À Bord Automobile

TeamCenter

SolidWorks

Catia

SolidEdge

Bureau d'études

CAO

Management

Gestion d'affaires