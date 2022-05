Quentin DEMADE

UPTOO est un cabinet de recrutement de nouvelle génération, spécialisé sur la population des commerciaux et managers commerciaux BtoB



En 8 ans Uptoo a gagné la confiance de plus de 800 clients dans tous les secteurs d’activité (IT - Industrie - Services - Grando conso - Luxe - Loisirs ...) et intervient aussi bien sur des petites forces de vente que pour des grandes organisations commerciales réputées.



LE BON CV NE FAIT PAS LE BON COMMERCIAL!

Uptoo innove grâce à des outils modernes d’évaluation qui révèlent les talents et les « angles morts » des candidats.



IL N'Y A PAS ASSEZ DE BONS POUR TOUT LE MONDE!

Sur un marché tendu, Uptoo déroule un ensemble important de moyens pour faire la différence avec d’autres recruteurs qui manquent de candidats, de ressources, d’outils et d’expérience sur ce type de profils à risques.



Uptoo est aussi l’éditeur du portailArray, LA place de marché des commerciaux , solution moderne pour recruter les meilleurs.



Uptoo c'est:

Une équipe de 48 experts.

Plus de 540 recrutements en 2013 (sur toute la France)

Une croissance de plus de 50% par an

Membre de Croissance Plus

Labellisé Oséo Excellence

Classé 47ème entreprise française d'avenir (Source L'entreprise)



Mes compétences :

Prospection

Basketball

Vente

Business Development

Recrutement