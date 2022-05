Philippe DOSSIOS

Facilitateur Coach, créateur de l’institut l’Envol de MorgesArray en 1998, je propose à mes clientes et clients de les accompagner étape par étape afin d’atteindre leurs objectifs, que ce soit dans la sphère professionnelle ou personnelle.



Mon objectif c’est d’aider,de guider, d’enseigner ou simplement d’accompagner des femmes et des hommes qui décident d’avancer avec plus de clarté et d’énergie vers un futur choisi plutôt que subi, en acquérant les outils et la connaissance nécessaires à leur cheminement.



QUELQUES EXPERIENCES

Création du permis de conduire par stage de 10 jours en France.

Mise au point d’une méthode de relaxation adaptée à la préparation du permis de conduire.

Directeur d’une Société commerciale (Produits Habitat) - Nice (France).

Directeur technique "Centre d'Education Routière Nice Côte d’Azur"

Directeur associé de l’auto école Delta centre pour immigrés St Laurent du Var (France)

Organisateur de séminaires « S’implanter au Japon » « Renaissance 2000 » Nice



Mes compétences :

Coaching

Feng shui

méditation

Naturopathie

Nutrition