Philippe DOUSSET

Bonjour,



Après avoir été consultant en Allemagne pendant 8 ans dans une filiale de la Deutsche Telekom (Detecon), je suis revenu en France chez la Startup Completel en tant que responsable de la facturation puis ai pris les fonction de responsable du Revenu Assurance, du commissionnement et du recouvrement. Suite au rachat de SFR par Altice (la holding possédant Completel) , je suis manager d'une équipe de 12 collaborateurs sur le Revenu Asrurance SFR Business regroupant les activités B2B de SFR et Completel depuis juillet 2015.

Activités principales de cette dernière années : Team biuilding (7 recrutements), remise en place d'outils et de process permettant plus de réactivité et de proactivité.



Mes compétences :

Facturation

Revenue management

Télécommunications

Business Intelligence

Team building