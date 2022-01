Philippe DREZEN

Expertise ETI, Groupes, PME

Direction efficience opérationnelle

Direction d'activités de Services et de facility Management ( Multitechnique)

Direction d'opérations immobilières

Direction et gestion d'entreprises

Direction Achats et environnements de travail

Parcours opérationnel orienté BE-chantiers



Restructuration et développement de sociétés, création de structures, développement d'activités

Mise en place d'outils de communication et de marketing

Élaboration et pilotage de plans d'actions opérationnels et organisationnels d'entreprises



Stratégies et politiques d'achats

Organisation et professionnalisation des négociations achats



Ingénieur d'Affaires BTP- Energies

Responsable de bureau d'études d'exécution

Conduite de projet



Mes compétences :

Spécialiste des stratégies achats

Coordination multi sites et multi métiers

Management pluridisciplinaire et multi sites

Création de centres de profits

Conduite de chantiers et projets

Conduite du changement