Philippe DRU

Depuis 08/2009

RESPONSABLE QHSE/ GEODIS BM NORD NORD OUEST

- Aide au démarrage et mise en place de suivi qualité clients Automobile et Sidérurgie ( 10 sites)





De 2006 à 07/2009

RESPONSABLE QUALITE&PROJETS:GIRAUD INTERNATIONAL(94)

- Mise en place des systèmes de management qualité 9001 & environnement 14001 pour 18 agences en France et Europe du Nord,d'un SMQ dédié Client Automobile Renault

- Étude,implantation et suivi de relais sur les sites clients



De 2003 à 2006: CHEF DE PROJET/MANAGER OPERATIONNEL: GIRAUD INTERNATIONAL (94)

-Négociation de contrats commerciaux

-Accompagnement opérationnel démarrage dossiers



Mes compétences :

Automobile

Développement durable