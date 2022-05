Philippe DUBOURG

Mon nom est Philippe, je suis gérant d'une société, SHOP DESIGN, basée à Marrakech, je travaille exclusivement sur l'éclairage par leds, 8 ANS de spécialisation, nous réalisons des études d'éclairage par logiciel, professionelles et techniques, nous importons nos produits et installons si nécessaire.

Je suis entouré d'une bonne équipe, technique et réactive...

Nous travaillons sur des projets complets, avec un sens esthétique de la plus belle façon d'éclairer, pour une villa, intérieur extérieur, une chambre ou réception d'hôtel,un spa, un jardin ou une façade....

Notre objectif est toujours le même, éclairer bien sûr, mais aussi valoriser votre espace avec un maximum de sensibilité, avec des produits de nouvelles technologies,

voyez notre site



Cordialement



Mes compétences :

Une formation d'éclairagiste

Une bonne connaissance de l'électronique

Une sensibité à la décoration

un parcours constructif dans le bâtiment